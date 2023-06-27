Фати и Торрес надеются остаться в «Барселоне»

Два футболиста каталонской «Барселоны» надеются остаться в своей команде на следующий сезон. Речь идёт о нападающих Ферране Торресе и Ансу Фати, которых клуб хочет продать для решения финансовых проблем.

Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях рапортует, что Торрес и Фати не изменили своих намерений в последние дни. Несмотря на давление со стороны руководства и прессы, футболисты хотят остаться в «Барселоне», чтобы в будущем добиться успеха в команде.

На Фати и Торреса есть спрос на рынке, поэтому «Барселона» хочет продать их за большие деньги, чтобы вырученные средства направить на другие трансферы.