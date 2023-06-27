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​Названа сумма возможного трансфера Мбаппе в «Реал»

27 Июня 2023 • 13:33 Комментировать

Трансферная сага с Килианом Мбаппе продолжается. «ПСЖ» не хочет потерять лицо, расставшись со звёздным футболистом через год без получения компенсации. Гранд Лиги 1 предпочитает продать Мбаппе уже этим летом, но при этом первый шаг в переговорах с «Реалом» парижане делать не хотят, пишет Foot Mercato.

«Реал» пока не решил, стоит ли осуществлять трансфер Мбаппе этим летом. Если сделка всё же будет оформлена, то мадридцы заплатят парижанам от 180 до 200 миллионов евро.

Ранее 24-летний Килиан Мбаппе объявил, что он не планирует активировать опцию продления контракта с «ПСЖ».

​Подписывай или уходи: «ПСЖ» ждёт решение Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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