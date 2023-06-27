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Чемпионат Испании. Ла Лига

Денис Суарес стал игроком «Вильярреала» официально

27 Июня 2023 • 13:09 Комментировать

Полузащитник Денис Суарес, как и ожидалось, стал игроком «Вильярреала». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2026 года. 8 июля игрок присоединится к команде.

В прошедшем сезоне 29-летний футболист выступал за каталонский «Эспаньол». Суарес принял участие в 18 поединках, в которых не отметился результативными действиями. Денис получил две желтые карточки.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Вильярреал» занял пятое место в турнирной таблице. В следующей кампании «жёлтая субмарина» выступит в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Денис Суарес
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