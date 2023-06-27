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У Мбаппе есть соглашение с «Реалом» о переходе этим или следующим летом

27 Июня 2023 • 12:51 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже решил для себя, что его новым клубом будет мадридский «Реал». По информации от журналиста Санти Ауны, французский форвард уже договорился с «королевским клубом», что присоединится к команде этим или следующим летом.

На данный момент у Мбаппе есть ещё год по контракту с «ПСЖ», но французский клуб намерен продать француза этим летом, ведь в противном случае он уйдёт на правах свободного агента через год.

«Реал» пока не связывался с «ПСЖ» по поводу трансфера Мбаппе, но «королевский клуб» считает Килиана приоритетным кандидатом на замену своему форварду Кариму Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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