У Мбаппе есть соглашение с «Реалом» о переходе этим или следующим летом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже решил для себя, что его новым клубом будет мадридский «Реал». По информации от журналиста Санти Ауны, французский форвард уже договорился с «королевским клубом», что присоединится к команде этим или следующим летом.

На данный момент у Мбаппе есть ещё год по контракту с «ПСЖ», но французский клуб намерен продать француза этим летом, ведь в противном случае он уйдёт на правах свободного агента через год.

«Реал» пока не связывался с «ПСЖ» по поводу трансфера Мбаппе, но «королевский клуб» считает Килиана приоритетным кандидатом на замену своему форварду Кариму Бензема.