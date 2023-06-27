Денис Суарес станет игроком «Вильярреала»

Полузащитник Денис Суарес в шаге от того, чтобы стать новым футболистом «Вильярреала». По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанский хавбек должен присоединиться к команде Кике Сетьена на правах свободного агента.

Напомним, последним клубом Суареса был каталонский «Эспаньол», за который полузащитник провёл полгода на правах аренды. Игрок принадлежал «Сельте», с которой у него недавно закончился контракт.

Сам Суарес является воспитанником каталонской «Барселоны». При этом Денис также успел поиграть в Английской премьер-лиге на правах аренды в составе лондонского «Арсенала». В минувшем розыгрыше Ла Лиги полузащитник не отметился ни одним голевым действием в 18 матчах за «Эспаньол».