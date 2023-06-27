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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании сообщили о больших проблемах «Барселоны»

27 Июня 2023 • 10:50 Комментировать

Каталонская «Барселона» не располагает свободными средствами для подписания новых футболистов. «Сине-гранатовые» также сильно ограничены в заработном фонде, из-за чего практически не имеют возможности оформить ни один новый трансфер.

Как сообщил инсайдер Херард Ромеро в своих социальных сетях, в ближайшие дни совет директоров клуба поведет заседание, на котором рассмотрит сложившуюся ситуацию.

Ранее было объявлено о переходе в каталонский гранд полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Также «сине-гранатовые» согласовали трансфер Витора Роке, однако у клуба нет средств для оплаты сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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