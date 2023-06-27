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«Барселона» может продать де Йонга этим летом

27 Июня 2023 • 10:30 Комментировать

Каталонская «Барселона» не исключает варианта с продаже полузащитника Френки де Йонга в это трансферное окно. Несмотря на то, что после прошлогоднего конфликта у игрока наладились отношения с руководством, его продажа может сыграть большую роль в решении финансовых проблем и регистрации новых футболистов.

По информации от журналиста Ашрафа бен Айада, руководство «Барселоны» считает, что уход Френки действительно может помочь клубу. Правда, сам футболист до сих пор не хочет покидать команду.

Напомним, интерес к де Йонгу в данный момент сохраняют такие клубы, как мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», где работает бывший тренер игрока по «Аяксу» Эрик тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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