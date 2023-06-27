«Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, если не продаст Фати или Торреса

Каталонская «Барселона» столкнулась с серьёзной проблемой. Команда близка к согласованию трансфера 18-летнего нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке, который очень нравится главному тренеру Хави Эрнандесу. Тем не менее, по информации от Sport, «сине-гранатовым» будет очень сложно зарегистрировать бразильского футболиста.

Из-за финансовых проблем регистрация Роке заметно усложняется. Единственный способ достичь цели – это продать хотя бы одного дорогостоящего игрока. Главными кандидатами на выход являются Ансу Фати и Ферран Торрес, но оба футболиста пока наотрез отказываются уходить.