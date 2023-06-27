Лука Модрич может войти в элитный клуб игроков «Реал» Мадрид

Лука Модричпродлил контракт с мадридским «Реалом». В пору переездов на Восток, в частности в Саудовскую Аравию, за большими деньгами, 37-летний хорват подписывает со «сливочными» соглашение ещё на год. Похоже, деньги не всё решают в этом мире. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что в перспективе открывает Луке Модричу контракт на ещё один сезон с мадридским «Реалом».

Незаменимый игрок «Реал» Мадрид

Иначе и не назовёшь девятикратного обладателя звания лучшего футболиста Хорватии. В составе мадридского «Реала» Лука Модрич становился трёхркатным чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, по четыре раза – Суперкубок Испании и УЕФА. Любопытно, что больше всего Модрич и его партнёры по «Реалу» за время пребывания хорвата в стане «сливочных» выигрывали Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. По пять раз!

Не выигрывал титулы только со сборной

В отличие от клубных титулов, со сборной Хорватии Модрич званий не выигрывал, но становился серебряным призёром чемпионата мира – 2018 и обладателем бронзовых наград в Катаре-2022. В шаге от победы Модрич и его Хорватия были совсем недавно, но в финале Лиги наций уступили Испании. Учитывая, что Лука не спешит расставаться со сборной, шанс на успех у него остаётся в следующем году во время чемпионата Европы. Но даже без побед, названных медалей вполне достаточно, чтобы считать Луку Модрича легендой хорватского футбола.

Легенда «Реала»

Но к званию легенды сборной Хорватии 37-летний полузащитник может добавить и звание легенды «Реала». Уж точно ему удастся войти в клуб-500, став одним из 15 игроков, сыгравших за мадридский клуб 500 и более матчей. На сегодня этот список выглядит следующим образом:

Рауль, нападающий – 741 матч

Икер Касильяс, вратарь – 725 матчей

Маноло Санчес, защитник – 691 матч

Серхио Рамос, защитник – 671 матч

Карим Бензема, нападающий – 648 матчей

Фернандо Йерро, защитник – 601 матч

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Сантильяна, нападающий – 578 матчей

Марсело, защитник – 546 матчей

Гути, полузащитник – 542 матча

Мичел, полузащитник – 541 матч

Пако Генто, нападающий – 538 матчей

Хосе Антонио Камачо, защитник – 534 матча

Роберто Карлос, защитник – 527 матчей

Пирри, полузащитник – 502 матча

Курсивом отмечены игроки, которые продолжают карьеру. Как видно, их всего трое, и маловероятно, что они вернутся в мадридский «Реал». Учитывая, что в настоящее время у Луки Модрича на счету 488 матчей, а в лучшие годы он проводил порядка 40 матчей (в прошлом сезоне 18 игр, 5 голов) во всех турнирах, то шансы на вхождение в клуб-500 у него весьма приличные.

Кого обогнал Модрич

Впереди Луки Модрича расположились настоящие легенды мадридского клуба. Икер Касильяс и Рауль – это лицо «Реала» на рубеже середины девяностых – нулевых годов. Серхио Рамос и Карим Бензема ещё совсем недавно вносили свой вклад в победы «сливочных». Конечно, Лука Модрич не сможет дотянуть до их количества матчей. Вероятно, что предстоящий сезон станет последним для хорвата в стане «Реала». С другой стороны, он уже сейчас обошёл самого Эмилио Бутрагеньо (451 матч), Криштиану Роналду (438 матчей), Тони Крооса (417 матчей), Мичела Сальгадо (371 матч) и других именитых игроков.

Лука Модрич появился в мадридском «Реале» перед началом сезона-2012/13 и уже в первый год отыграл за «сливочных» 53 матча, забив 4 мяча. В следующие сезоны хорват неизменно «держал марку», лишь в последнем сезоне сыграв менее 20 матчей. Модрич – это имя, которое символизирует стабильность высоких результатов «Реала» в последние годы. И он точно заслужил право оказаться в элитном клубе мадридской команды.

Константин Лицин