Россиянин Иосифов близок к уходу из «Вильярреала»

Воспитанник московского «Спартака» Никита Иосифов близок к уходу из испанского «Вильярреала». Об этом рапортуют журналисты Esportbase.

Как отмечает источник, на место 22-летнего россиянина «жёлтая субмарина» рассчитывает подписать хавбека каталонской «Барселоны» Фабио Бланко.

Иосифов перешел в «Вильярреал» летом 2021 года, перебравшись из структуры московского «Локомотива». В текущем сезоне хавбек принял участие в 13 поединках второго дивизиона Испании и отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение между игроком и «Вильярреалом» рассчитано до середины 2026 года.

Добавим, что Никита является воспитанником академии «Спартака».