Руководство мадридского «Реала» готовит новый контракт для одного из своих лидеров, а именно для Винисиуса Жуниора.

По информации издания Cadena SER, новое соглашение бразильского форварда с «королевским» клубом будет рассчитано на пять лет. Сообщается, что контракт будет включать пункт о размере отступных в размере одного миллиарда евро и бонус, который Винисиус получит, если выиграет «Золотой мяч». О соглашении бразильского игрока с «Реалом» будет объявлено в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор провёл 55 матчей в рамках всех турниров, забив 23 гола при 21 ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в 150 миллионов евро.