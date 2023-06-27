Канадский нападающий «Вальядолида» Кайл Ларин может стать футболистом другого испанского клуба этим летом.

По информации журналиста Маттео Моретто, в услугах форварда заинтересована «Мальорка». Сообщается, что игрок обсуждает условия контракта с руководством своего возможного следующего коллектива, однако сами клубы не находятся в контакте относительно сделки.

Напомним, что в Испании Ларин провёл вторую половину прошлого сезона, перейдя из «Брюгге» за полтора миллиона евро. В 19 матчах Ла Лиги нападающий забил восемь голов при трёх ассистах, что не помогло его клубу сохранить прописку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего форварда в восемь миллионов евро.