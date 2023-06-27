Руководство «Валенсии» открыто для возможной продажи американского полузащитника Юнуса Мусы.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «летучих мышей» готово к продаже, несмотря на отказ всех предложений по хавбеку в январе этого года, включая устное предложение от «Челси». Сообщается, что боссов испанского клуба удовлетворит сумма в размере 20 миллионов евро. Согласно данным Маттео Моретто, «Милан» уже включил Мусу в свой трансферный список.

В прошедшем сезоне на счету Юнуса 37 матчей в рамках всех клубных турниров, в которых он отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего участника ЧМ-2022 в 18 миллионов евро.