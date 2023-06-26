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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рассматривает два варианта будущего Гюлера слухи

26 Июня 2023 • 23:13 Комментировать

Руководство мадридского «Реала» рассматривает варианты приобретения молодого полузащитника Арды Гюлера из «Фенербахче».

По информации журналиста Марио Кортахены, в столице Испании обсуждаются различные варианты для совершения сделки. «Реал» может подписать его сейчас и позволить ему остаться в «Фенербахче» до 2024 года, либо отправить его в «Кастилью» после совершения сделки. Сообщается, что в «королевском» клубе не ждут того, что Гюлера устроит второй вариант.

По данным СМИ, за 18-летним полузащитником выстроилась очередь из европейских топ-клубов, включая «Реал», «Барселону» и «Милан». Портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого игрока в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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