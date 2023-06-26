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​Подписывай или уходи: «ПСЖ» ждёт решение Мбаппе

26 Июня 2023 • 18:59 Комментировать (1)

Позиции «ПСЖ» и Килиана Мбаппе остаются разными. На страницах La Parisien в понедельник вышел материал, в котором ситуацию называют «диалогом глухих». При этом отмечается, что рано или поздно этот диалог придётся разблокировать.

По данным источника, президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи настраивает на своём: либо Мбаппе продлевает контракт, либо он уходит этим летом. В клубе надеются услышать ответ 24-летнего форварда как можно скорее.

Ранее Мбаппе сказал, что не будет продлевать контракт, но сезон 2023/2024 проведёт в «ПСЖ». Таким образом, клуб может потерять форварда через год бесплатно.

​Раскрыта позиция «Реала» по трансферу Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Июня 2023 в 19:12
ай ща падпишеть.. скриньте.. А-ха-ха-ха! )))
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