​Раскрыта позиция «Реала» по трансферу Мбаппе

Будущее Килиана Мбаппе остаётся туманным. Недавно игрок объявил, что продлевать контракт с «ПСЖ» он не будет. При этом форвард подчеркнул желание провести ближайший сезон в Париже, то есть через год он может уйти как свободный агент, что не радует гранд Лиги 1.

Как сообщает ESPN, публичная позиция «Реала» сейчас заключается в том, что летняя трансферная кампания завершена. В мадридском клубе не хотят публично говорить о Мбаппе после того, что произошло год назад. Тогда, как известно, многие ожидали увидеть Килиана в футболке «Реала», но игрок внезапно продлил контракт с «ПСЖ».

Также источники сообщают ESPN, что с момента последних заявлений Мбаппе прогресса в вопросе его перехода в «Реал» не было. При этом футболист хотел бы оказаться в Мадриде уже этим летом, и «сливочные» готовы предпринять усилия для осуществления трансфера.

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