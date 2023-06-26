​Модрич отказался от одного из крупнейших контрактов в истории футбола

В понедельник «Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем. 37-летний хорват мог переехать в Саудовскую Аравию, но решил остаться в Мадриде ещё на один сезон. Несколько слов на этот счёт в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Модрич получил из Саудовской Аравии одно из самых больших предложений по зарплате в истории футбола. Он решил отклонить это предложение с большим уважением. Есть только одна причина – он хочет продолжать играть, сражаться и побеждать в клубе всей его жизни, в «Реале», - написал Романо.

Напомним, что Лука Модрич оказался в «Реале» в конце лета 2012 года.