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​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»

26 Июня 2023 • 16:57 Комментировать

Трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» кажется неизбежным. Вопрос в том, когда он будет осуществлён – этим летом или следующим. В текущее окно «сливочным» придётся платить за Мбаппе, в то время как через год подписать звёздного француза можно будет бесплатно как свободного агента.

Как сообщает ESPN, Мбаппе очень хочет перебраться в Мадрид. «Реал», в свою очередь, уже держит для француза футболку с номером 9. Недавно этот номер освободился после того, как из клуба ушёл Карим Бензема. Француз выступал за «сливочных» в течение 14 лет.

Ранее Мбаппе публично объявил, что продлевать контракт с «ПСЖ» он не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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