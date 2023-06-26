​«Атлетико» предлагает Карраско новый контракт

Будущее вингера Янника Карраско остаётся туманным. В «Атлетико» считают, что «Барселона» не станет реализовывать опцию выкупа бельгийца, которая была прописана при зимнем переезде в Мадрид Мемфиса Депая. По данным AS, «матрасники» предлагают Карраско продлить контракт ещё на два года, то есть до конца сезона 2025/2026.

Отмечается, что предложение «Атлетико» предусматривает небольшое повышение зарплаты для 29-летнего Карраско.

В сезоне 2022/2023 Янник Карраско провёл 44 матча, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.