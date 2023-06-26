Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави задумывается над тем, чтобы наигрывать Кристенсена на позиции опорника

26 Июня 2023 • 14:32 Комментировать

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен в следующем сезоне может начать выступать на позиции опорного полузащитника. По информации от журналиста Хорни Карне Семпере, об этом задумывается главный тренер команды Хави Эрнандес.

Если «Барселона» не сможет купить достойную замену Серхио Бускетсу, Хави придётся искать решение среди имеющихся вариантов. Отметим, что Кристенсен ранее играл опорного полузащитника в составе сборной Дании.

Напомним, Андреас присоединился к «Барселоне» прошлым летом из лондонского «Челси» на правах свободного агента. Датчанин забил гол и отдал ассист в 23 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сможет подписать Канселу, если игрок не снизит требования по зарплате
14:40 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» предлагает Карраско новый контракт
14:32 · Испания. Ла Лига
Хави задумывается над тем, чтобы наигрывать Кристенсена на позиции опорника
13:57 · Испания. Ла Лига
Модрич тремя словами прокомментировал новый контракт с «Реалом»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Я был удивлён уровнем таланта Холанна» 1
12:00 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «СМИ имеют ошибочное представление о Грилише»
11:54 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Мы очень похожи с Хави по характеру, а также в том, как видим игру»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Я был готов покинуть «Манчестер Сити» только ради «Барселоны»
11:45 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» отреагировали на уход Гюндогана в «Барселону»
11:41 · Испания. Ла Лига
Отступные Гюндогана в «Барселоне» – 400 миллионов евро
11:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила продать 4 футболистов
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» навсегда останется в моём сердце» – Гюндоган попрощался с «горожанами»
10:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не отпустит Абде менее чем за 35 миллионов евро
10:23 · Испания. Ла Лига
Между Хави и «Барселоной» возникли разногласия - известна причина
10:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» почти уверен, что «Барселона» не заплатит отступные за Карраско
Все новости
Рекомендуем