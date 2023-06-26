Хави задумывается над тем, чтобы наигрывать Кристенсена на позиции опорника

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен в следующем сезоне может начать выступать на позиции опорного полузащитника. По информации от журналиста Хорни Карне Семпере, об этом задумывается главный тренер команды Хави Эрнандес.

Если «Барселона» не сможет купить достойную замену Серхио Бускетсу, Хави придётся искать решение среди имеющихся вариантов. Отметим, что Кристенсен ранее играл опорного полузащитника в составе сборной Дании.

Напомним, Андреас присоединился к «Барселоне» прошлым летом из лондонского «Челси» на правах свободного агента. Датчанин забил гол и отдал ассист в 23 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Испании.