Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич тремя словами прокомментировал новый контракт с «Реалом»

26 Июня 2023 • 13:57 Комментировать

37-летний полузащитник Лука Модрич коротко прокомментировал подписание нового трудового соглашения с мадридским «Реалом».

«Дом, милый дом», - говорится в публикации хорватского футболиста в социальных сетях.

Сегодня, 26 июня, «королевский» клуб объявил о подписании нового краткосрочного контракта с Модричем. Соглашение рассчитано до середины следующего года. За мадридский коллектив Лука выступает с 2012 года.

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата полузащитник провел 33 поединка, записав на свой счет четыре гола и три ассиста. «Реал» финишировал на втором месте в Ла Лиге, уступив чемпионство «Барселоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сможет подписать Канселу, если игрок не снизит требования по зарплате
14:40 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» предлагает Карраско новый контракт
14:32 · Испания. Ла Лига
Хави задумывается над тем, чтобы наигрывать Кристенсена на позиции опорника
13:57 · Испания. Ла Лига
Модрич тремя словами прокомментировал новый контракт с «Реалом»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Я был удивлён уровнем таланта Холанна» 1
12:00 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «СМИ имеют ошибочное представление о Грилише»
11:54 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Мы очень похожи с Хави по характеру, а также в том, как видим игру»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Я был готов покинуть «Манчестер Сити» только ради «Барселоны»
11:45 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» отреагировали на уход Гюндогана в «Барселону»
11:41 · Испания. Ла Лига
Отступные Гюндогана в «Барселоне» – 400 миллионов евро
11:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила продать 4 футболистов
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» навсегда останется в моём сердце» – Гюндоган попрощался с «горожанами»
10:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не отпустит Абде менее чем за 35 миллионов евро
10:23 · Испания. Ла Лига
Между Хави и «Барселоной» возникли разногласия - известна причина
10:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» почти уверен, что «Барселона» не заплатит отступные за Карраско
Все новости
Рекомендуем