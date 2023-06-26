Модрич тремя словами прокомментировал новый контракт с «Реалом»

37-летний полузащитник Лука Модрич коротко прокомментировал подписание нового трудового соглашения с мадридским «Реалом».

«Дом, милый дом», - говорится в публикации хорватского футболиста в социальных сетях.

Сегодня, 26 июня, «королевский» клуб объявил о подписании нового краткосрочного контракта с Модричем. Соглашение рассчитано до середины следующего года. За мадридский коллектив Лука выступает с 2012 года.

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата полузащитник провел 33 поединка, записав на свой счет четыре гола и три ассиста. «Реал» финишировал на втором месте в Ла Лиге, уступив чемпионство «Барселоне».