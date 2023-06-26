Мадридский «Реал» посредством официального клубного сайта отрапортовал о пролонгации сотрудничества с хорватским полузащитником Лукой Модричем. Новое трудовое соглашение между «сливочными» и 37-летним футболистом рассчитано до конца июня следующего года.

Модрич является одним из лидеров «королевского» клуба. Лука защищает цвета мадридского коллектива с августа 2012 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в десять миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Модрич провел 33 поединка. Полузащитник забил четыре гола (один – с пенальти), сделал три результативные передачи и получил семь желтых карточек.