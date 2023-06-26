Гюндоган: «Мы очень похожи с Хави по характеру, а также в том, как видим игру»

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган считает себя похожим на главного тренера команды Хави Эрнандеса.

«Когда мы обсудили с Хави проект, всё прошло очень естественно. Мы очень похожи с ним по характеру, а также в том, как видим игру. Я уверен, что у меня осталось ещё минимум пару лет игры на высоком уровне. За этот срок я надеюсь помочь «Барселоне» вернуться туда, где она заслуживает находиться. Я воссоединюсь со своим другом Робертом Левандовски, с которым играл за «Боруссию» Дортмунд. также я поиграю под руководством тренера, которым давно восхищаюсь», – написал Гюндоган в Players Tribune.