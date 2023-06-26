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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отступные Гюндогана в «Барселоне» – 400 миллионов евро

26 Июня 2023 • 11:41 Комментировать

Каталонская «Барселона» прописала внушительную сумму отступных в контракте своего новичка Илкая Гюндогана, который поставил подпись под двухлетним контрактом с опцией продления ещё на один год.

Официальный сайт «сине-гранатовых» сообщает, что сумма отступных Гюндогана составит 400 миллионов евро. Сам футболист достался команде Хави Эрнандеса бесплатно, так как перешёл на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Напомним, «Барселона» давно следила за Гюндоганом и вела работу по его трансферу. Илкай в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 8 голами и 4 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
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