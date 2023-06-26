«Барселона» решила продать 4 футболистов

Каталонская «Барселона» до конца текущей недели планирует избавиться от нескольких футболистов. Как информируют журналисты Diario Sport, «сине-гранатовые» решили продать Клемана Ленгле, Самуэля Юмтити, Серджино Деста и Алекса Кольядо.

Если «Барса» успеет это сделать, то платежная ведомость клуба на следующий сезон увеличится на 50 миллионов евро.

Напомним, что каталонский коллектив в минувшем розыгрыше Ла Лиги финишировал на первом месте, сумев обогнать мадридский «Реал».

Сегодня, 26 июня, было объявлено о переходе полузащитника Илкая Гюндогана в «Барселону». Стороны заключили контракт на два года.