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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» решила продать 4 футболистов

26 Июня 2023 • 11:23 Комментировать

Каталонская «Барселона» до конца текущей недели планирует избавиться от нескольких футболистов. Как информируют журналисты Diario Sport, «сине-гранатовые» решили продать Клемана Ленгле, Самуэля Юмтити, Серджино Деста и Алекса Кольядо.

Если «Барса» успеет это сделать, то платежная ведомость клуба на следующий сезон увеличится на 50 миллионов евро.

Напомним, что каталонский коллектив в минувшем розыгрыше Ла Лиги финишировал на первом месте, сумев обогнать мадридский «Реал».

Сегодня, 26 июня, было объявлено о переходе полузащитника Илкая Гюндогана в «Барселону». Стороны заключили контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити Клеман Ленгле Серджино Дест Алекс Кольядо трансферы футбола - лето 2023
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