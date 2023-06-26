«Барселона» не отпустит Абде менее чем за 35 миллионов евро

Каталонская «Барселона» повесила ценник на своего полузащитника Абде Эззалзули, который прошлый сезон провёл на правах аренды за «Осасуну». По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» отпустят футболиста только за 35 миллионов евро. Продажу за более низкую сумму руководство даже не намерено рассматривать.

Пока неизвестно, будет ли Эззалзули частью первой команды «Барселоны» в следующем сезоне. Существует вероятность, при которой марокканский футболист вновь уйдёт в очередную аренду.

В минувшем сезоне Абде отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.