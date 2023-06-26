Между Хави и «Барселоной» возникли разногласия - известна причина

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пока не договорился с руководством «сине-гранатовых» о подписании нового трудового соглашения. Как сообщил инсайдер Фернандо Поло, между сторонами возникли разногласия в плане финансов.

Эрнандес хочет, чтобы боссы клуба подняли заработную плату не только ему, но и еще ассистентам. Однако «сине-гранатовые» считают иначе и готовы увеличить оклад исключительно главному тренеру.

Хави занял пост наставника «Барселоны» в ноябре 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Под его руководством команда в минувшем сезоне стала чемпионом Ла Лиги.