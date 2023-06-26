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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» почти уверен, что «Барселона» не заплатит отступные за Карраско

26 Июня 2023 • 10:18 Комментировать

Мадридский «Атлетико» не верит, что «Барселона» заплатит за вингера Янника Карраско требуемую сумму отсутпных. Напомним, до конца июня бельгийца можно выкупить за 19 миллионов евро.

По информации от Diario AS, «матрасники» почти уверены, что «Барселона» в тяжёлых финансовых условиях не станет платить 19 миллионов евро за одного игрока, без которого вполне может обойтись. Источник также добавляет, что «Атлетико» хочет предложить Карраско новый контракт, так как действующее соглашение истекает всего через год.

Ранее сам Янник выразил готовность перебраться в «Барселону». У игрока также были варианты с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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