Дест может остаться в «Барселоне» на следующий сезон

Каталонская «Барселона» может оставить крайнего защитника Серджино Деста на следующий сезон. По информации от Mundo Deportivo, не исключена вероятность, при которой американец в следующей кампании будет выступать в «сине-гранатовой» футболке.

«Барселона» сейчас готова продать Деста, но единственным заинтересованным клубом пока является только берлинский «Унион», переговоры с которым продвигаются не очень продуктивно. Учитывая проблемы с позицией правого защитника, «сине-гранатовые» могут оставить американца для глубины состава.

Напомним, минувшую кампанию Дест провёл в аренде за «Милан», который не стал выкупить игрока на постоянной основе.