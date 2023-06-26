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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти видит в Тчуамени основного полузащитника «Реала» в следующем сезоне

26 Июня 2023 • 10:00 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен вернуть опорному полузащитнику Орельену Тчуамени место в основном составе. По информации от Diario AS, итальянский специалист намерен начать сезон с французом в качестве игрока стартовой обоймы.

Напомним, после своего трансфера из «Монако» за 80 миллионов евро, Тчуамени сразу стал основным опорником «Реала». В первые месяцы француз хорошо проявил себя на «Сантьяго Бернабеу», но после чемпионата мира футболист столкнулся с игровым спадом, вследствие чего потерял место в стартовом составе.

Ранее в трансфере Тчуамени был заинтересован «Ливерпуль», но «Реал» не намерен продавать Орельена.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Орельен Тчуамени
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