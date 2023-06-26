«Реал» принял решение по трансферу Мбаппе

В мадридском «Реале» определились с планом по подписанию нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как стало известно журналистам газеты Marca, руководство «сливочных» не станет прикладывать больших усилий для подписания 24-летнего игрока этим летом.

Источник отмечает, что сделка по-прежнему возможна, однако ее вероятность в текущее трансферное окно оценивается довольно низко. «Реал» больше заинтересован в подписании Мбаппе в следующем году, когда у футболиста завершится срок действия контракта с парижанами.

Ранее стало известно, что нападающий не станет продлевать сотрудничество с «ПСЖ».

«Реал» назвал максимальную сумму, какую заплатит за Мбаппе