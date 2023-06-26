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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» нацелилась на экс-футболиста «Барселоны»

26 Июня 2023 • 08:55 Комментировать

Испанская «Гранада» может усилиться бывшим футболистом каталонской «Барселоны». Как информирует издание Mundo Deportivo, в сферу интересов клуба попал колумбийский защитник Йерри Мина.

В настоящий момент опытный защитник находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был английский «Эвертон». «Гранада» уже связалась с представителями игрока для обсуждения потенциальной сделки.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 28-летний защитник принял участие в семи встречах, отметившись двумя забитыми мячами и получив две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Йерри Мина трансферы футбола - лето 2023
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