«Гранада» нацелилась на экс-футболиста «Барселоны»

Испанская «Гранада» может усилиться бывшим футболистом каталонской «Барселоны». Как информирует издание Mundo Deportivo, в сферу интересов клуба попал колумбийский защитник Йерри Мина.

В настоящий момент опытный защитник находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был английский «Эвертон». «Гранада» уже связалась с представителями игрока для обсуждения потенциальной сделки.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 28-летний защитник принял участие в семи встречах, отметившись двумя забитыми мячами и получив две желтые карточки.