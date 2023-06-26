Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти придумал новую игровую схему для «Реала»

26 Июня 2023 • 08:34 Комментировать

Мадридский «Реал» может использовать другую тактическую схему в следующем сезоне, об этом рапортует AS.

Согласно данным источника, наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти намерен испробовать схему 4-3-1-2. На позиции «девятки» будет играть звездный новичок команды Джуд Беллингем. В нападении дуэт составят бразильцы Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне мадридский гранд играл по схеме 4-3-3.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице, пропустив вперед каталонскую «Барселону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
09:01 · Англия. Премьер-лига
Окампос переходит в лондонский клуб
08:55 · Испания. Ла Лига
«Гранада» нацелилась на экс-футболиста «Барселоны»
08:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти придумал новую игровую схему для «Реала»
25 Июня
21:42 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Ленгле из «Барселоны» в «Тоттенхэм» на грани срыва слухи
20:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбирает между двумя хавбеками 2 слухи
17:30 · Англия. Премьер-лига
​Джексон подпишет контракт с «Челси» на 8 лет 4
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Джексон прошёл обследование для «Челси»
15:52 · Италия. Серия А
​«Интер» готов включиться в гонку за Морату
14:29 · Испания. Ла Лига
​«Реал» наделил Винисиуса особым статусом слухи
13:54 · Испания. Ла Лига
​Зидан выделил двух игроков, с которыми работал 4
13:31 · Испания. Ла Лига
Зидан оценил трансфер Беллингема в «Реал»
08:37 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» решила купить испанского топ-защитника
07:29 · Испания. Ла Лига
Селюк высказался о трансфере Мбаппе в «Реал» 2
02:34 · Испания. Ла Лига
В «Реале» есть претензии к тренерскому подходу Анчелотти слухи
01:11 · Испания. Ла Лига
Два клуба Ла Лиги готовы арендовать Нико у «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем