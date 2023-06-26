Анчелотти придумал новую игровую схему для «Реала»

Мадридский «Реал» может использовать другую тактическую схему в следующем сезоне, об этом рапортует AS.

Согласно данным источника, наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти намерен испробовать схему 4-3-1-2. На позиции «девятки» будет играть звездный новичок команды Джуд Беллингем. В нападении дуэт составят бразильцы Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне мадридский гранд играл по схеме 4-3-3.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице, пропустив вперед каталонскую «Барселону».