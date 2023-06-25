«Барселона» следит за двумя футболистами, которые могут усилить клуб этим летом.

По сведениям Barca Universal, после срыва сделки по Марсело Брозовичу, который выбрал саудовский «Аль-Наср», каталонский клуб переключил свое внимание на других футболистов. На данный момент в поле зрения «сине-гранатовых» находятся 34-летний полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо и 31-летний хавбек «Жироны» Ориоль Ромеу.

В прошедшей кампании Парехо сыграл в 37 матчах чемпионата Испании, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста. На счету Ромеу два гола в 33 играх минувшего розыгрыша Ла Лиги.