В «Реале» очень высоко оценивают форварда команды Винисиуса Жуниора. Как сообщает на своих страницах Marca, в мадридском клубе считают бразильца ключевым игроком на поле, а также важной фигурой для раздевалки и болельщиков. Отмечается, что «сливочные» наделили Винисиуса звёздным статусом, связывая с ним большие надежды на будущий сезон. Именно поэтому «сливочные» с особо тщательностью планируют усиления в линию нападения.

В июле Винисиусу Жуниору исполнится 23 года. За «Реал» бразилец провёл 225 официальных матчей, в которых забил 59 голов и отдал 64 результативных паса на партнёров.