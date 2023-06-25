​Зидан выделил двух игроков, с которыми работал

Известный французский тренер Зинедин Зидан выделил двух футболистов, с которыми он работал в мадридском «Реале».

«Если есть футболист, который поднимает меня с кресла, то это Карим Бензема. Ещё, может быть, Лука Модрич. Иногда кажется, что они уже потеряли мяч, но затем вдруг им удаётся выйти из эпизода победителем», - рассказал Зидан в программе SaberDesfa на Telefoot.

Напомним, что этим летом Карим Бензема покинул «Реал» после 14 лет выступлений. Француз теперь будет играть в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад». Что до Луки Модрича, то в ближайшее время он должен продлить контракт в Мадриде.