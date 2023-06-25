Зидан оценил трансфер Беллингема в «Реал»

Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о переходе 19-летнего полузащитника национальной сборной Англии Джуда Беллингема в «королевский» клуб.

«Беллингем – важный футболист для будущего. Джуд готов выступать за «Реал». Я встречался с ним во время финала чемпионата мира – 2022, мы немного пообщались. Надеюсь, у него сложится блестящая карьера», - передает слова французского специалиста Madrid Xtra.

В текущее трансферное окно было объявлено о переходе Беллингема в «королевский» клуб. Сумма сделки составила порядка 100 миллионов евро.