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Зидан оценил трансфер Беллингема в «Реал»

25 Июня 2023 • 13:31 Комментировать

Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о переходе 19-летнего полузащитника национальной сборной Англии Джуда Беллингема в «королевский» клуб.

«Беллингем – важный футболист для будущего. Джуд готов выступать за «Реал». Я встречался с ним во время финала чемпионата мира – 2022, мы немного пообщались. Надеюсь, у него сложится блестящая карьера», - передает слова французского специалиста Madrid Xtra.

В текущее трансферное окно было объявлено о переходе Беллингема в «королевский» клуб. Сумма сделки составила порядка 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан Джуд Беллингем
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