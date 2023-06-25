Раскрыта зарплата Мбаппе в «Реале»

Один из лучших нападающих мирового футбола Килиан Мбаппе, который принадлежит французскому «ПСЖ», близок к переходу в мадридский «Реал».

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Томаса Гонсалеса Мартина, стороны уже успели обсудить размер заработной платы 24-летнего форварда. Оклад Мбаппе составит 60 миллионов евро в год без вычета налогов.

Ожидается, что Килиан станет игроком «королевского» клуба в течение двух ближайших недель.

Ранее Мбаппе уведомил руководство «ПСЖ» о нежелании подписывать новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до середины следующего года.

«Реал» назвал максимальную сумму, какую заплатит за Мбаппе