«Реал» сообщил, когда подпишет Мбаппе

Переговоры между мадридским «Реалом» и французским «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе продолжаются. Как сообщает газета Marca, «королевский» клуб смог достичь прогресса в обсуждении сделки.

Согласно данным источника, в испанском гранде уверены, что смогут оформить сделку в течение двух недель. 24-летний француз может отправиться с мадридцами в турне по США.

Мбаппе выступает за парижский гранд с лета 2017 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 34 поединка, отметившись 29 голами и пятью ассистами.

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