«Реал» назвал максимальную сумму, какую заплатит за Мбаппе

Продолжаются переговоры между мадридским «Реалом» и французским «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщил инсайдер Томас-Гонсалес Мартин посредством социальных сетей, боссы «королевского» клуба готовы предложить за 24-летнего игрока 200+20 миллионов евро. В Мадриде подчеркнули, что это максимальная сумма, которую клуб выделит на сделку.

«ПСЖ», в свою очередь, не устраивают такие условия. Парижский гранд готов расстаться со своим лидером, если за него предложат 250+50 миллионов.

Контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. Ранее нападающий сообщил, что не станет продлевать контракт.

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