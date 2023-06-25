Селюк высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о звездном нападающем Килиане Мбаппе, выступающем в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ».

«Мбаппе - это суперфутболист. Однако после того, как он начал получать 100 млн - чуть сдал. После перехода в «Реал» будет больше мотивации. Ему будет интересно играть за «королевский» клуб», - рассказал агент в эфире радио «Движение».

Мбаппе связан контрактными обязательствами с парижским грандом до лета 2024 года. Ранее 24-летний нападающий сообщил, что не станет продлевать с клубом трудовое соглашение. Игрок хочет перейти в «Реал».