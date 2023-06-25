Футбол главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти считают недостаточно «смелым».

В минувшем сезоне «сливочные» под руководством итальянца финишировали вторыми в Ла Лиге, добрались до полуфинала Лиги чемпионов и выиграли Кубок Испании. Как отмечает журналист Ромайн Молина, несмотря на не слишком провальные результаты, в клубных кругах «Реала» бытует мнение о том, что подход Анчелотти слишком консервативен, а команда при нём играет в недостаточно «смелой» манере.

Контракт Карло Анчелотти с мадридским грандом рассчитан до лета следующего года. По данным многочисленных источников, специалист возглавит национальную сборную Бразилии после истечения текущего договора с «Реалом».