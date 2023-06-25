Два клуба Ла Лиги готовы арендовать Нико у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может вновь отправиться в аренду.

21-летний игрок провёл прошедший сезон на правах аренды в «Валенсии». По информации Sport, «летучие мыши» хотели бы вновь одолжить Нико у «Барселоны». Также в приглашении хавбека заинтересован «Бетис».

Нико Гонсалес провёл 26 поединков за «Валенсию» в завершившемся розыгрыше Ла Лиги, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость испанца в 10 млн евро.