«Реал» принял решение по Тчуамени

Мадридский «Реал» не намерен продавать полузащитника Орельена Тчуамени.

Французский футболист не лучшим образом провёл вторую половину прошедшего сезона. В подписании Тчуамени заинтересован «Ливерпуль», рассчитывающий на некоторую скидку с учётом его недавнего спада, однако у «Реала» нет планов расставаться с 23-летним игроком. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, хавбек останется в «королевском клубе» – его по-прежнему считают важной частью проекта.

Контракт Орельена Тчуамени рассчитан до 2028 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 85 млн евро.