Гризманн не намерен переходить в «Аль-Наср»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн готов отклонить предложение из Саудовской Аравии.

Недавно источники из Франции сообщили о заинтересованности «Аль-Насра» в подписании 32-летнего футболиста, с которым уже были проведены предварительные переговоры. Как отмечает в своём отчёте инсайдер Фабрицио Романо, планы Гризманна не изменились – он совершенно не намерен никуда уходить, так как счастлив в «Атлетико».

Антуан Гризманн впечатляюще провёл минувший сезон, отметившись 15 забитыми мячами и 16 результативными передачами в 38 поединках Ла Лиги за «матрасников». Трансферная стоимость француза, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.