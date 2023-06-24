​Клуб Роналду хочет купить ещё одну большую звезду

Саудовские клубы продолжают охоту на больших звёзд. «Аль-Наср», который в зимнее трансферное окно заполучил не кого-нибудь, а Криштиану Роналду, запланировал подписание ещё одного топ-футболиста. По данным Foot Mercato, речь идёт об Антуане Гризманне из «Атлетико».

По данным источника, представители «Аль-Насра» уже провели встречу с представителями Гризманна в Лондоне.

Отмечается, что в контракте 32-летнего Гризманна прописана относительно небольшая опция выкупа в 25 миллионов евро. Плюс «Атлетико» с продажей француза сможет прилично сократить зарплатную ведомость, что важно.