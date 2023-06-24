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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Клуб Роналду хочет купить ещё одну большую звезду

24 Июня 2023 • 20:59 Комментировать

Саудовские клубы продолжают охоту на больших звёзд. «Аль-Наср», который в зимнее трансферное окно заполучил не кого-нибудь, а Криштиану Роналду, запланировал подписание ещё одного топ-футболиста. По данным Foot Mercato, речь идёт об Антуане Гризманне из «Атлетико».

По данным источника, представители «Аль-Насра» уже провели встречу с представителями Гризманна в Лондоне.

Отмечается, что в контракте 32-летнего Гризманна прописана относительно небольшая опция выкупа в 25 миллионов евро. Плюс «Атлетико» с продажей француза сможет прилично сократить зарплатную ведомость, что важно.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Наср Антуан Гризманн трансферы футбола - лето 2023
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