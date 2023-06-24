Защитник «Сельты» Хави Галан может пополнить состав «Атлетико» Мадрид.

По сведениям Marca, «матрасники» хотят оформить трансфер 28-летнего испанца в ближайшее время. Отмечается, что в последнее дни стороны стали ближе к сделке, несмотря на разногласия на начальной стадии переговоров.

Источник сообщает, что «Сельта» хотела получить за Галана 18 миллионов евро, но сейчас клуб готов отпустить своего игрока за 12-15 млн евро. Стоит добавить, что «Атлетико» намерен закрыть переход до старта первого сбора.

В минувшем сезоне Галан сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре ассиста. Контракт футболиста с «Сельтой» рассчитан до 2026 года.