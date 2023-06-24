Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси стал самым дорогим футболистом мира старше 36 лет

24 Июня 2023 • 18:10 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял первую строчку рейтинга самых дорогих футболистов, которые старше 36 лет. Список опубликовал авторитетный интернет-портал Transfermarkt.

Сегодня, 24 июня, аргентинский нападающий празднует свой 36-й день рождения.

Эксперты оценили стоимость Месси в 45 миллионов евро. На второй позиции расположился португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, его ценник составляет 15 млн евро. Тройку в данном рейтинге замкнул хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич (10 млн евро).

Последние два сезона Месси провел в «ПСЖ», однако этим летом он покинул клуб свободным агентом и присоединился к «Интер Майами».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Лука Модрич Аль-Наср Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
19:15 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на защитника «Сельты» слухи
18:10 · Испания. Ла Лига
Месси стал самым дорогим футболистом мира старше 36 лет
15:40 · Испания. Ла Лига
Будущее Гарсии в «Барселоне» остаётся туманным
15:26 · Испания. Ла Лига
Гудель продлил контракт с «Севильей» официально
15:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» начинает мириться с тем, что не сможет продать Фати
14:40 · Италия. Серия А
Агенты хотят, чтобы Брозович перешёл в «Аль-Наср» — за трансфер они получат крупную выплату слухи
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Мората интересен топ-клубу Серии А
13:59 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не хочет продавать де Йонга в «Баварию», сам игрок тоже не хочет уходить
13:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» до конца июня может купить Карраско за 16 миллионов евро
12:57 · Испания. Ла Лига
Кондогбия согласовал с «Марселем» контракт до 2026 года
12:29 · Испания. Ла Лига
Агент Хакими: «Реал» всегда будет домом Ашрафа»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Человек-паук выбрал двух нападающих для «Реала»
11:48 · Испания. Ла Лига
Фати уверен, что сможет заиграть в «Барселоне» 4
10:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» ещё не обращалась к «Бетису» по трансферу Гидо Родригеса
10:48 · Испания. Ла Лига
«Милан» может купить игрока атаки за 30 млн евро
Все новости
Рекомендуем