Месси стал самым дорогим футболистом мира старше 36 лет

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял первую строчку рейтинга самых дорогих футболистов, которые старше 36 лет. Список опубликовал авторитетный интернет-портал Transfermarkt.

Сегодня, 24 июня, аргентинский нападающий празднует свой 36-й день рождения.

Эксперты оценили стоимость Месси в 45 миллионов евро. На второй позиции расположился португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, его ценник составляет 15 млн евро. Тройку в данном рейтинге замкнул хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич (10 млн евро).

Последние два сезона Месси провел в «ПСЖ», однако этим летом он покинул клуб свободным агентом и присоединился к «Интер Майами».