Будущее Гарсии в «Барселоне» остаётся туманным

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия всё ещё не знает, где начнёт следующий сезон. По информации от Sport, руководство «сине-гранатовых» до сих пор не исключает продажу своего воспитанника, который лишь два года назад вернулся в команду из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

Сам Гарсия не является основным футболистом «Барселоны», но его универсальность позволяет использовать его также на позиции опорного полузащитника, что главный тренер Хави Эрнандес не раз делал по ходу минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» будет готова отпустить Гарсию за 10 миллионов евро компенсации.