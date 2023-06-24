Опорный полузащитник «Севильи» Неманья Гудель подписал новый трудовой договор с командой. Об этом информирует официальный сайт севильцев. 31-летний сербский хавбек продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

В минувшей кампании футболист принял участие в 53 матчах с учетом всех турниров, в которых четыре раза смог поразить ворота соперников. Помимо этого, Гудель отметился одной результативной передачей. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

По итогам прошедшего сезона «Севилья» заняла 12-е место в чемпионате Испании и стала победителем Лиги Европы.